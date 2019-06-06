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Almanya'da fabrika siparişleri nisanda arttı

- Ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi

Almanya'da fabrika siparişleri nisanda arttı
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BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, nisanda beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi. Nisan 2018'e göre ise yüzde 5,3 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Almanya'da nisanda yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,8 azalırken, yabancı siparişler yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 5,8 azalırken, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 5,7 arttı.

Ülkede nisanda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,4 düşerken, sermaye malı siparişleri yüzde 0,9, tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 0,1 artış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Bu arada, martta önceki aya göre yüzde 0,6 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,8 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada dış talebin artmasıyla, imalat sektörüne gelen siparişlerde son iki ayda düşük bir seviyede dengelenme olduğu belirtilerek, “İmalat sektörü faaliyetlerinin ikinci çeyrekte durgun kalması bekleniyor.” denildi.

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