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Almanya'da fırtına

- Fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi, karayollarında ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı

Almanya'da fırtına

BERLİN (AA) - Almanya'nın güneyinde ve batısında etkili fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Kuzey-Ren Vestfalya, Hessen, Rheinland Pfalz, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde devrilen ağaçlar karayollarında ve tren seferlerinde aksaklıklara yol açtı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Essen ve Mülheim kentlerindeki bazı sokakları su bastığı, Rheinland-Pflalz eyaletinde en az üç yerleşim biriminde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde hayvanat bahçelerinin kapalı tutulduğu belirtildi.

Şiddetli yağmurun Ren Nehri'nin su seviyesini artırdığı ve gemi seferlerinde kısıtlamaya gidildiği aktarılırken, Frankfurt Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarının yavaşlatıldığı bildirildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) şirketinden yapılan açıklamada, Selm kenti yakınlarında bir yolcu treninin rayların üzerine devrilen ağaca çarptığı ifade edildi.

Öte yandan, araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) de vatandaşların ormanlık bölgelerden uzak durmasını isterken, fırtınanın geceye kadar sürebileceği ve ülkenin kuzeyini de vurabileceği uyarısını yaptı.

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