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Almanya'da geçen yıl 84 bin çocuk koruma altına alındı

- Ülkede Gençlik Dairesi tarafından koruma altına alınan çocukların 60 bin 869'unu yabancı kökenliler oluşturuyor - Umut Yıldızı Derneği Başkanı Altay: - "Yabancı kökenliler nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor fakat ailelerinden alınan yabancı kökenli çocukların oranı Almanlara göre neredeyse üç kat daha fazla. Yabancı kökenli bu çocukların çoğunluğunu ise Türklerin oluşturduğunu tahmin ediyoruz"

Almanya'da geçen yıl 84 bin çocuk koruma altına alındı

KÖLN (AA) - Almanya'da korunmaya muhtaç çocuklara sosyal bakım hizmeti veren Gençlik Dairesi, geçen yıl toplam 84 bin 230 çocuğu çeşitli sebeplerle ailelerinden uzaklaştırarak devlet koruması altına aldı.

Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı rakamlara göre, koruma altına alınanların 23 bin 361'i Alman, 60 bin 869'u ise yabancı kökenli ailelerin çocuklarıydı.

Ülkede faaliyet gösteren Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu rakamların, Alman hükümetinin uyguladığı asimilasyon politikasının bir kanıtı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik Dairesinin koruması altındaki çocukların ailelerine kavuşmaları için çalışmalar yürüten Altay, "Almanya'da yabancı kökenliler nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor fakat açıklanan rakamlara göre ailelerinden alınan yabancı kökenli çocukların oranı Almanlara göre neredeyse üç kat daha fazla. Yabancı kökenli bu çocukların çoğunluğunu ise Türklerin oluşturduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Ülkedeki asimilasyon politikalarına dair "Muhammed Nasıl Marcus Oldu?" adlı bir kitabı da bulunan Altay, anne ve babası Alman vatandaşı olan çocukların kayıtlara "Alman", anne ve babası Türk veya diğer yabancı uyruklardan olan çocukların ise "Alman olmayan" diye geçirildiğini belirtti.

Bu sebeple himaye altına alınan çocukların Türk konsolosluklarına bildirilmediğine dikkati çeken Atalay, bu durumdaki Türk çocuklarının tam sayısını bilmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Altay, "Gençlik daireleri tarafından koruma altına alınan çocukların öncelikle akrabalarına verilmesi gerekiyor fakat her zaman böyle olmuyor. Türk ve Müslüman kökenli koruyucu ailelerin az olması nedeniyle çocuklar genelde Alman ve Hıristiyan ailelere veriliyor. Bunun böyle olmaması için korunmaya muhtaç tek bir çocuğumuz kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde ve Avrupa Parlamentosu önünde oturma eylemleri yapan Altay, korunmaya muhtaç çocuklar sorununa dikkati çekmek amacıyla Almanya'daki seçimlerin ardından yeni eylemler planladığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt)
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