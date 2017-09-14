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Almanya'da genel seçime doğru

- Kamuoyu araştırmasına göre, genel seçime 10 gün kala hükümet ortağı SPD'nin oy oranı yüzde 20’ye geriledi - Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratlar oy oranını koruyor

Almanya'da genel seçime doğru

BERLİN (AA) - Almanya’da genel seçime 10 gün kala yapılan kamuoyu araştırması, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranının gerilediğini, hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ise oy oranını koruduğunu ortaya koydu.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin “Infratest dimap” şirketine yaptırdığı ankette, Hristiyan Birlik partileri olarak nitelenen Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile sadece Bavyera eyaletinde seçimlere giren Hristiyan Sosyal Birlik Partinin (CSU) oy oranında geçen haftaya göre değişiklik olmadı. CDU/CSU ankette yüzde 37 ile birinci sırada yer aldı.

SPD'nin ise geçen haftaya göre 1 puan kaybettiği oy oranı yüzde 20'ye geriledi.

Bu, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz liderliğindeki SPD’nin ocak ayından beri kamuoyu yoklamalarında elde ettiği en düşük oy oranı oldu.

- AFD yükselişte

Ankette, aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" partisi ise geçen haftaya göre 1 puan yükselerek yüzde 12 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu yasama döneminde Alman meclisinde yer almayan Hür Demokrat Parti 0,5 puan artarak yüzde 9,5'e çıkan oy oranıyla dördüncü, Sol Parti ise 1 puan düşerek yüzde 9'a gerileyen oy oranıyla beşinci sıraya yerleşti.

Eşbaşkanlığını Cem Özdemir’in yaptığı Yeşiller Partisi de geçen haftaya göre 0,5 puan oy kaybederek yüzde 7,5'te geriledi.

- Merkel, Schulz'un önünde

Başbakanın doğrudan halk tarafından seçilmesi durumunda hangi adaya oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 51’i Merkel, yüzde 25’i de Schulz yanıtını verdi.

Merkel geçen haftaya göre 3, Schulz da 1 puan kaybetti.

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Almanya Başbakan Angela MerkelAlmanya'da Genel SeçimlerSPD Genel Başkanı Martin Schulz
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