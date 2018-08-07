Almanya'da haziranda ihracat değişmezken, ithalatta rekor geldi

BERLİN (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı haziranda önceki aya göre değişmezken, ithalatı da yüzde 1,2 arttı. Ticaret fazlasını azaltma konusunda ABD'den baskı alan ülkenin ithalatı haziranda değer olarak 68 yılın zirvesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın haziran ayında 115,5 milyar avro, ithalat da 93,7 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 19,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, haziranda mayıs ayına göre değişmezken, ithalatı da yüzde 1,2 yükseldi.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, haziranda 107,2 milyar avroluk ihracat, 85,1 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, haziranda arındırılmamış rakamlarla 21,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ülkenin haziranda yaptığı ihracatın 67,7 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 53,8 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 5,9 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 10,1 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 47,9 milyar avroluk ihracat, 40 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin haziran ayına kıyasla yüzde 10,5 yükselirken, ithalatı yüzde 10,3 artış kaydetti.





- İthalat son 68 yılın en yüksek değerinde





Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından ticaret fazlasını azaltmak konusunda ‘tereddüt’ içinde kalarak, küresel ticari gerilimlere katkı yaptığını iddia edilen Almanya’nın hazirandaki 93,7 milyar dolarlık ithalatı istatistik verilerin tutulduğu 1950’den beri en yüksek değerli aylık ithalat olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin bu yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 662,8 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,8 artarak 541,3 milyar avroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası ocak-haziran döneminde yaklaşık 122 milyar dolar oldu.





- Trump Almanya ile ticaret açığını azaltmak istiyor





Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip olan Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yaparken, ithalatı da 1 trilyon 34 milyar avro kalmıştı. Ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar avro olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve IMF uzun zamandır Almanya’ya, küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için, maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. Ayrıca Trump, Almanya ile ülkesindeki ticaret açığını azaltmak için ek gümrük vergileri getirme konusunda açıklamalar yapmıştı.