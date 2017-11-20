Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması

- Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Merkel: - "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim"

Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller ile koalisyon kurma konusunda yapılan görüşmelerde çözüm bulmak için her şeyi denediğini söyledi.

Merkel, "Jamaika koalisyonu" kurma hedefiyle yapılan ön görüşmelerde FDP'nin masadan kalktığını bildirmesinin ardından Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir açıklama yaptı.

Söz konusu partiler ile 4 hafta boyunca yoğun müzakereler yapıldığını ifade eden Merkel, "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim." diye konuştu.

Ortak bir çözüm bulunamadığına üzüldüğünü belirten Merkel, "Uzlaşmanın başarılacağı bir yolda olduğumuza inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, görüşmelerde merkezi konunun göç olduğunu ifade ederek, bu konuda CDU/CSU ile FDP arasında büyük farkın bulunmadığını, Yeşiller ile de anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

Ön görüşmelerin başarıyla sonuçlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıya olduklarına işaret eden Merkel, "Yarın Cumhurbaşkanıyla temasa geçeceğim ve durum hakkında bilgilendireceğim. Ondan sonra, gelişmelerin nasıl olacağına bakacağız. CDU ve CSU birlikte, ülke için zor saatlerde sorumluluk alacağız ve sorumluluk içinde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Merkel, Başbakan olarak ülkenin geçireceği bu zor haftalarda iyi yönetilmesi için her şeyi yapacağını kaydetti.

CSU Genel Başkanı Seehofer de FDP'nin görüşmelerden çekilmesinin üzücü olduğunu belirterek, müzakerelerde anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ise FDP'nin masadan kalkmasını eleştirerek, Yeşillerin son ana kadar koalisyon kurmak için hazır olduğunu belirtti.

"Ancak bir parti hazır değildi." ifadesini kullanan Özdemir, FDP'nin bunu müzakerelerin başında hissettirdiğini savundu.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da ön görüşmelerin zor olacağının bilincinde olduklarını ve başarılı olması için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi.

Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.

FDP’nin bu gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

Almanya'da bundan sonra hükümet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor.

FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükümeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir.

CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin oluşturması beklenen hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem ÖzdemirAlmanya Başbakan Angela MerkelAlmanya'da Hükümet Kurma çalışmalarıCSUCSU Genel Başkanı Horst Seehofer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5