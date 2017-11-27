Almanya'da ibre 'büyük koalisyonu' gösteriyor

BERLİN (AA) - Erbil Başay - Almanya’da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ibre, son 4 yıldır ülkeyi yöneten ve "büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yeniden koalisyon kurmasına döndü.

24 Eylül’de yapılan genel seçimde ciddi oy kaybı yaşayarak tarihinin en kötü sonucunu alan SPD, muhalefette kalmak istedi.

Bunun üzerine CDU/CSU, FDP ve Yeşiller, Almanya’da hiç denenmemiş üçlü koalisyon kurmak için kolları sıvadı.

Ancak 4,5 hafta süren görüşmelerin ardından güven tesis edilemediği ve ülkeyi ilgilendiren önemli konularda partiler arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu gerekçesiyle FDP masadan kalktı ve ülke, bugüne kadar yaşamadığı koalisyon krizine sürüklendi.

Almanya’da bir haftadan bu yana devam eden belirsizlikte kamuoyu, bir taraftan üçlü koalisyon için yapılan görüşmelerin bozulmasında kiminin ne kadar payı olduğunu tartışırken, diğer taraftan da bu krizin nasıl aşılacağına odaklandı.

Kamuoyunda "erken seçim", "azınlık hükümeti" ve CDU/CSU ile SPD’in yeniden "büyük koalisyon" kurması ihtimalleri üzerinde duruldu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel’in azınlık hükümeti kurmayı planlamadığını söylemesi ve SPD’nin de genel seçimlerden sonra takındığı koalisyona girmeme tutumunu sürdürmesiyle ilk başta "erken seçim" en kuvvetli ihtimal olarak görüldü.

Steinmeier devrede

Ancak bu aşamada devreye giren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CDU/CSU, FPD ve Yeşiller'in liderlerinin yanı sıra SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile görüştü.

SPD yönetimi, Steinmeier-Schulz görüşmesinin değerlendirildiği ve 8 saati aşan toplantıdan sonra, Steinmeier’in bundan sonra getireceği önerilerin bekleneceğini ve SPD’nin kapılarını görüşmelere kapatmayacağı kararının çıktığını açıkladı.

Bu açıklama SPD’nin "büyük koalisyon" için kapalı tuttuğu kapıyı araladığı şeklinde yorumlandı.

Liderler, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

Bu gelişmeler ışığında gözler, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Merkel, Seehofer ve Schulz’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'ya davet ettiği perşembe gününe çevrildi.

Steinmeier'in bu toplantıda erken seçime gidilmeden nasıl bir hükümet kurulabileceğine ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Görüşmeden çıkacak sonucun Almanya’daki koalisyon krizinin çözüp çözmeyeceği merakla bekleniyor.

Almanya'daki koalisyon krizinin aşılması konusunda CDU/CSU ve SPD’nin içinde yer aldığı “büyük koalisyon” şimdilik en ciddi seçenek olarak görülüyor.