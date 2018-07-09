Almanya'da ihracat ve ithalat mayısta arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı mayısta önceki aya göre yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 0,7 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın mayıs ayında 111,1 milyar avro, ithalat da 90,8 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 20,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, mayısta nisan ayına göre yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 0,7 yükseldi.



Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, mayısta 109,1 milyar avroluk ihracat, 89,4 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, mayısta arındırılmamış rakamlarla 19,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.



Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin mayıs ayına kıyasla yüzde 1,3 azalırken, ithalatı yüzde 0,8 artış kaydetti.

