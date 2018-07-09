Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Almanya'da ihracat ve ithalat mayısta arttı

- Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta 111,1 milyar avro, ithalat da 90,8 milyar avro oldu - Almanya'nın dış ticaret fazlası mayısta 20,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti

Almanya'da ihracat ve ithalat mayısta arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı mayısta önceki aya göre yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 0,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın mayıs ayında 111,1 milyar avro, ithalat da 90,8 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 20,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, mayısta nisan ayına göre yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 0,7 yükseldi.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, mayısta 109,1 milyar avroluk ihracat, 89,4 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, mayısta arındırılmamış rakamlarla 19,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin mayıs ayına kıyasla yüzde 1,3 azalırken, ithalatı yüzde 0,8 artış kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDış Ticaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5