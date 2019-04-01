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Almanya'da imalat PMI 80 ayın en düşüğüne geriledi

- Endeks, Brexit belirsizliği ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle martta 44,1 puan ile temmuz 2012'den sonra gördüğü en düşük seviyeye geriledi

Almanya'da imalat PMI 80 ayın en düşüğüne geriledi
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BERLİN (AA) - Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), "Brexit belirsizliği" ve "zayıflayan küresel ekonominin" etkisiyle martta 44,1 puana gerileyerek son 80 ayın en düşük seviyesini gördü.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, martta önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 44,1 puana geriledi. Endeks, şubatta 47,6 düzeyinde açıklanmıştı.

Böylece, Alman ekonomisinin beşte birini temsil eden sektörün PMI verisi, Temmuz 2012'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde yeni siparişlerin ve ihracatın, küresel finansal krizden bu yana görülmeyen oranlarda düştüğünü belirterek, "Gittikçe daha fazla şirket, ürünlerine Brexit, ticaret belirsizliği, otomotiv sanayisindeki sıkıntılar ve küresel talebin yumuşaklığına bağlı olarak düşük talep geldiğini bildiriyor." ifadesini kullandı.

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AlmanyaIHS Markitİmalat Sanayi PMI
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