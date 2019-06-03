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Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 0,1 puan düşerek 44,3 puana geriledi. IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da...

Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
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BERLİN (AA) - Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 0,1 puan düşerek 44,3 puana geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, mayısta önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek 44,3 puana indi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Mayısta PMI verisinin Alman imalat sektörü için negatif bir tablo çizmeye devam ettiğini belirterek, “Endeks 2012'den beri en düşük seviyesine yakın kaldı. Ancak, üretimdeki düşüş oranının azalması ve gelecek beklentilerinin nisanda daha az karamsar olması gibi imalat sektörünün istikrar kazanmaya doğru yönelmesine dair işaret var.” ifadesini kullandı.

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AlmanyaMayısPMI
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