Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8 puan geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 1,8 puan düşerek 43,2 puana geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, temmuz ayında önceki aya kıyasla 1,8 puan düşerek 43,2 puana indi. Haziranda imalat PMI 45 puanda idi.

Ülkede, imalat sanayisi temmuzda son 7 yılın en düşük performansını gösterirken, Alman ihracat siparişleri 2009’dan bu yana en alt seviyesine geriledi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Brexit belirsizliğinin, otomobil endüstrisindeki sorunların ve zayıf Çin büyümesinin bir arada olmasının Alman üreticiler için “toksik bir karışım” oluşturduğunu söyledi.

Smith, Alman üreticilerin istihdamda ve üretim için satın almalarda (tedarikçi fiyatları düşmesine rağmen) sert kesintiler yaptıklarını, ürünlerine talebi artırmak amacıyla fiyatlarını düşürdüklerini belirtti.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.

Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ekonomide bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye sebep olan özel faktörlerin devam etmediği için ekonominin ikinci çeyrekte küçüleceği uyarısını yapıyor.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ait büyüme rakamlarını 14 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak.