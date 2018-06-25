Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Trabzon dünya Bursa bilim
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Almanya'da iş dünyası güveni azaldı

- Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, haziranda 101,8 puana indi

Almanya'da iş dünyası güveni azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 101,8 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin haziran ayı İş Dünyası Güven Endeksi'nin mayıstaki 102,3 puandan 101,8 puana indiği belirtildi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi’nin ise bu dönemde 98,6 puanla değişmediği bildirilen açıklamada, Ifo Cari Durum Endeksi'nin de 106,1 puandan 105,1 puana gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, şirketlerin mevcut iş durumlarından daha az memnun oldukları ancak iş beklentilerinin biraz iyimser kaldığı belirtilerek, "Alman ekonomisinin faydalandığı kuyruk rüzgarı sakinleşiyor." denildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaIfoIfo İş Dünyası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5