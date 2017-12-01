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Almanya'da "İslam’da Bilgi Kaynakları ve Ağırlık Dereceleri" semineri

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB), Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen "İslam’da bilgi kaynakları ve ağırlık dereceleri" başlıklı seminere gençler yoğun ilgi gösterdi.DİTİB Yunus Emre Camisi'nde,...

Almanya'da

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB), Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen "İslam’da bilgi kaynakları ve ağırlık dereceleri" başlıklı seminere gençler yoğun ilgi gösterdi.

DİTİB Yunus Emre Camisi'nde, "Erdemli Gençlik Evleri Projesi" çerçevesinde düzenlenen seminere katılan üniversite öğrencilerine dini konularda bilgi verildi.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın, dinin ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve sünnetin anlaşılmasında, hiçbir usül ve metodu olmayan kesimlerin dine zarar verdiğini ve bunların gençleri dini söylemlerle yanlış akımlara sürüklediklerini söyledi.

Aydın, "Bazı kesimler ise Peygamber efendimizin sünnetlerini adeta yok sayarak, dinin ikinci kaynağını tahrip etme gayreti içindeler. Gençlerin bu kesimlere karşı dikkatli olması gerekir. Dinde sadece siyah ve beyaz şeklinde emir ve yasaklar yoktur aynı zamanda farklı renklerin varlığı gibi farklı görüşler de olabilir." ifadelerini kullandı.

Aydın, İslam’ın temelinin muhafaza edilmesi ve bu temel üzerindeki farklı görüşlere de saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerin sonunda katılımcılara İslam ilmihali ve Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

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