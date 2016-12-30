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Almanya’da İslamofobik kışkırtmalara karşı imza kampanyası

- İslamofobi ile Mücadele Platformu, internet üzerinden "İslam’a karşı kışkırtmaları durdurun" adı altında imza kampanyası başlattı

Almanya’da İslamofobik kışkırtmalara karşı imza kampanyası

BERLİN (AA) – Almanya'da Müslümanları hedef alan kışkırtmalara karşı internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

"İslamofobi ile Mücadele Platformu" sözcüleri Erkan Arslan, Sedat Kıymet ve Önder Demir tarafından yapılan açıklamada, "İslam’a karşı kışkırtmaları durdurun” adı altında başlatılan imza kampanyası kapsamında toplanan imzaların Federal Meclis ve Alman Basın Konseyi’ne (Presserat) sunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kampanyada 110 bin imzanın toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Son 20 yıldır İslam dininin ve Müslümanların Alman medyasında hep terör ve terörizm ile birlikte anıldığına işaret edilen açıklamada, "İslami terör" kelimesinin açık bir şekilde Alman halkını Müslümanlara ve İslam dinine karşı kışkırttığını ve Müslümanları rencide ettiği belirtildi.

Hiçbir dinin haberlerde dahi olsa insanlık dışı bir eylem olan terörizm ile birlikte anılamayacağı vurgulanan açıklamada bu sebepten dolayı yetkililere bu sesi duyurabilmek için böyle bir imza kampanyasının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, imza kampanyasına 20 Aralık 2017'ye kadar Almanya’dan ve diğer ülkelerden www.openpetition.de/petition/online/islama-karsi-kiskirtmayi-durdurun veya www.openpetition.de/petition/argumente/stopp-die-hetze-gegen-den-islam internet sayfasından herkesin katılabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaImza KampanyasıIslamofobi
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