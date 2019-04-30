Almanya'da işsizlik nisanda düşmeye devam etti

BERLİN (AA) - Almanya'da işsiz sayısı nisanda geçen aya göre 72 bin azalırken, mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik yüzde 4,9'da sabit kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı bu ay 72 bin azaldı.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı, Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşmesinden bu yana görülen en düşük oran olan yüzde 4,9 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre de sabit kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı ise nisanda geçen aya göre 12 bin kişi azaldı. Veriye ilişkin beklenti, 5 bin azalması yönündeydi. Toplam işsiz sayısı ise 2 milyon 229 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, geçen aya göre 0,2 puan düşerek nisanda yüzde 4,9'a geriledi.

BA'ya göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı nisanda bir önceki yıla göre 155 bin kişi azaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomide, bahardaki toparlanmayla işsiz sayısı nisan ayında düşmeye devam etti. Firmaların yeni çalışanlara talebi çok yüksek seviyede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 44 milyon 897 bin kişiye yükseldi. Ülkede, geçen yılın mart ayına göre istihdama katılan kişi sayısı da 495 bin arttı.