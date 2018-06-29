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Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

-Ülkede işsizlik, bu yılın haziran ayında yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya kıyasla değişmedi

Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 5,2 ile önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, haziran ayında piyasalarda 8 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 15 binlik azalış kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 342 bin olarak ölçüldü.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise haziran ayında mayıs ayına kıyasla yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşerek değişiklik göstermedi. Böylece, işsizlik oranı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Diğer yandan, arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, haziranda yüzde 5,1’den 5’e geriledi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işgücü piyasasının olumlu gelişmeye devam ettiğini ancak işgücü piyasasındaki ivmenin son zamanlarda hafifçe zayıfladığını dile getirdi.


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AlmanyaAlmanya IşsizlikBA
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