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Almanya'da istihdam 2017'de yüzde 1,5 arttı

- Ülkede istihdama katılan kişi sayısı geçen yıl 44,2 milyon oldu - Yerli nüfusun iş gücüne yüksek katılımı ve yabancı işçilerin göçü, olumsuz demografik etkileri telafi etti

Almanya'da istihdam 2017'de yüzde 1,5 arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da istihdam, geçen yıl 2016’ya kıyasla yüzde 1,5 artarak 44,2 milyon oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede istihdama katılan kişi sayısı 2017’de bir önceki yıla kıyasla 638 bin artarak 44,2 milyon olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde istihdam yüzde 1,5 artış kaydetti. Bu, 2007'den bu yana en yüksek artış oranı oldu.

Ülkede istihdam artışı 12 yıldır devam ederken, yerli nüfusun iş gücüne yüksek katılımı ve yabancı işçilerin göçü, olumsuz demografik etkileri telafi etti.

Sektör bazında incelendiğinde, geçen yıl 2016’ya kıyasla istihdam edilen kişi sayısında en fazla artış hizmet sektöründe gerçekleşti. Hizmet sektöründe istihdam artışı yıllık ortalama yüzde 1,7’yi buldu. İnşaat hariç geçen yıl sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise yüzde 0,8 arttı.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründe istihdam ortalama yüzde 1,8 yükselirken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde ise yıllık ortalama yüzde 0,3 azalış kaydetti.

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AlmanyaIstihdamAlmanya Istihdam
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