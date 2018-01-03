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Almanya'da istihdam kasımda hafif arttı

- Ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2017 yılının kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı

Almanya'da istihdam kasımda hafif arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış istihdam, geçen yılın kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 2017 yılının kasım ayında ekim ayına göre yüzde 0,1 yükseldi. Kasımda istihdama katılan kişi sayısı 51 bin artarken, toplam istihdam 44 milyon 380 bin oldu.

Almanya’da kasım ayında istihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde aylık yüzde 0,2 ve Kasım 2016'ya göre de yüzde 1,4 yükseldi.


- İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde


Bu arada iş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, kasım ayında arındırılmamış rakamlarla 1,5 milyon işsiz belirlendi. Bir önceki aya kıyasla işsiz sayısı 143 bin (yüzde 8,5) azalış kaydetti.

Almanya’da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise kasımda önceki aya kıyasla yaklaşık 14 bin kişi azalarak 1,57 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede kasım ayı arındırılmış işsizlik ise yüzde 3,6 olarak ölçüldü.

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