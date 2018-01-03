RHEINBERG (AA) - Almanya'da 18'incisi düzenlenen "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"nda kurulan "Kayı Boyu Obası" ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Duisburg kenti yakınlarındaki Rheinberg kasabasında devam eden fuarda kurulan çadırı ziyaret edenler, o dönemin elbiselerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buluyor.

Obayı kuran firmanın yetkilisi Osman Ayan, malzeme ve kostümlerin Türkmenistan ve Türkiye'den geldiğini, insanların TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle obaya aşina olduklarını ve bu yüzden de yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Daha önce farklı etkinliklerde de yer alan Kayı Boyu Obası'nı bu sefer Almanya'da kurduklarını belirten Ayan, "Özümüze bu şekilde sadık kalmak istiyoruz. İnsanlar bu yaşam tarzına zaten aşina. Burada adeta tarihe yolculuk ediyorlar. Ekranda gördüklerini canlı olarak yaşıyorlar, bu da onlara ayrı bir hava katıyor." dedi.

Ayan, Diriliş Ertuğrul'u 7'den 70'e herkesin takip ettiğini, bunun bir diziden öte güzel bir proje olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes tarafından takip ediliyor, her yaş grubuna hitap ediyor. En çok bize 'Ertuğrul Bey çadırın içinde mi?' diye soruyorlar. Biz de 'Toplantı var' ya da 'Karacahisar kalesine gitti' diyoruz. Dizideki replikleri burada canlandırıyoruz. Dizi çok başarılı ancak şunu söylemekte de fayda var, tarihi sadece dizilerden değil, kitaplardan öğrenmenin daha faydalı olduğuna inanıyoruz."

- Fuarda içerik zengin"

Fuarda yer alan bir yayınevi temsilcisi Hasan Hüseyin Karabağ, kendi kitaplarının yanı sıra diğer yayınevlerinin kitaplarını da getirdiklerini ve okurlara zengin bir içerik sunduklarını söyledi.

Karabağ, "Okul öncesi çocuk gelişimi, çocuk eğitimi ve çocuk psikolojisi üzerine kitaplarımız var. Hobi kitaplarımız var, üniversitelerde psikoloji derslerinde okutulan kitaplarımız var. Yakın tarih, romanlar, tasavvuf, felsefe gibi kitaplarımız var. Okurlarımıza geniş bir yelpaze sunuyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'te öğretmenlik yapan ve şimdiye kadar 15 kitap yazdığını belirten Zekeriya Efiloğlu, "Okurlarımızın hepsini bu fuara davet ediyoruz. Onlarla hasbihal edeceğiz, hoş sohbet ve muhabbette bulunacağız, elbette kitaplarımızı tanıtacağız. Bu bizim için büyük keyif. Son 4 yılda 70'e yakın kitap fuarına katıldık fakat Almanya benim için yeni bir deneyim, yeni bir tecrübe oldu." dedi.

Fuar 7 Ocak'a kadar gezilebilecek.



