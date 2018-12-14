Almanya’da kiliselerin vergi geliri 12,6 milyar avro

BERLİN (AA) – Almanya’da kiliselerin "kilise vergisi"nden elde ettikleri gelirler üye sayısı düşmesine rağmen 12,6 milyar avroya ulaştı.



Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede Katolik ve Protestan kiliselerin üyelerinden topladıkları "kilise vergisi" gelirleri bu yıl 12,6 milyar avro oldu.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre ülkede 45 milyon kişinin kiliselere üyeliği bulunuyor. Katolik kiliselerinin üye sayısı 23,5 milyonu bulurken, 21,5 milyon kişi de Protestan kiliselerine üye. Vergi ödeyen kiliseye üye sayısı 2004 yılında 51,6 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

IW’nın çalışmasında ülkede kilise gelirlerinin artmasının istihdamın ve gelir seviyelerinin artmasıyla orantılı olduğu vurgulandı.

Almanya’da kilise vergisi maliye aracılığıyla devlet tarafından toplanıp kiliselere veriliyor. Katolik kilisesi üyeleri ortalama 291 avro vergi öderken, Protestan kilisesi üyeleri ortalama 278 avro vergi ödüyor. Ülkede Katolik kilisesinin 9 bin 370, Protestan kilisesinin 8 bin 800 çocuk bakım merkezi mevcut.