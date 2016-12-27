Almanya'da kuş gribi vakaları

BERLİN (AA) - Almanya'da kanatlı hayvanlarının bulunduğu bir tesiste daha kuş gribi vakası tespit edildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Friedrich-Loeffler Enstitüsünün, Cloppenburg bölgesinde hindilerin bulunduğu bir testiste yaptığı incelemelerde H5N8 virüsüne rastladığı belirtildi.

Bundan dolayı söz konusu tesiste ve bununla bağlantılı olan başka bir testiste toplam 21 bin 200 hindinin gün içerisinde itlaf edileceği kaydedildi.

Tesislere 72 saat boyunca herhangi bir ürünün girmeyeceği ve çıkmayacağı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda virüsün tespit edildiği tesisinin 10 kilometre çevresindeki alanın izleme bölgesi, 3 kilometre çevresinin de yasak bölge ilan edileceği aktarıldı. Yasak bölge ilan edilecek çevrede yaklaşık 1 milyon kanatlı havanın bulunduğu da ifade edildi.

Öte yandan Northeim bölgesindeki küçük bir tesiste de kuş gribi virüsünün tespit edildiği, burada bulunan 24 kanatlı hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanı Christian Meyer, virüsün söz konusu tesislere nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini, bakanlık tarafından alınan tüm tedbirlere uyulmasını istedi.

H5N8 virüsüne, Almanya'da yeniden ilk kez 8 Kasım'da Schleswig-Holstein eyaletindeki bazı göllerde ölü bulunan kuşlarda, daha sonra da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde rastlanmış, ardından kuş gribi vakaları Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde de tespit edilmişti. Bu kapsamda binlerce kanatlı hayan itlaf edilmişti.

Federal Tarım Bakanlığı da kuş gribi vakalarından dolayı kriz masası oluşturmuş ve birçok yerde kanatlı hayvanlar için kümeslerde tutulması zorunluluğu getirilmişti.



