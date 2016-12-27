Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Almanya'da kuş gribi vakaları

- Cloppenburg bölgesinde iki tesiste tespit edilen kuş gribinden dolayı 21 bin 200 hindi itlaf edilecek

Almanya'da kuş gribi vakaları

BERLİN (AA) - Almanya'da kanatlı hayvanlarının bulunduğu bir tesiste daha kuş gribi vakası tespit edildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Friedrich-Loeffler Enstitüsünün, Cloppenburg bölgesinde hindilerin bulunduğu bir testiste yaptığı incelemelerde H5N8 virüsüne rastladığı belirtildi.

Bundan dolayı söz konusu tesiste ve bununla bağlantılı olan başka bir testiste toplam 21 bin 200 hindinin gün içerisinde itlaf edileceği kaydedildi.

Tesislere 72 saat boyunca herhangi bir ürünün girmeyeceği ve çıkmayacağı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda virüsün tespit edildiği tesisinin 10 kilometre çevresindeki alanın izleme bölgesi, 3 kilometre çevresinin de yasak bölge ilan edileceği aktarıldı. Yasak bölge ilan edilecek çevrede yaklaşık 1 milyon kanatlı havanın bulunduğu da ifade edildi.

Öte yandan Northeim bölgesindeki küçük bir tesiste de kuş gribi virüsünün tespit edildiği, burada bulunan 24 kanatlı hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanı Christian Meyer, virüsün söz konusu tesislere nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini, bakanlık tarafından alınan tüm tedbirlere uyulmasını istedi.

H5N8 virüsüne, Almanya'da yeniden ilk kez 8 Kasım'da Schleswig-Holstein eyaletindeki bazı göllerde ölü bulunan kuşlarda, daha sonra da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde rastlanmış, ardından kuş gribi vakaları Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde de tespit edilmişti. Bu kapsamda binlerce kanatlı hayan itlaf edilmişti.

Federal Tarım Bakanlığı da kuş gribi vakalarından dolayı kriz masası oluşturmuş ve birçok yerde kanatlı hayvanlar için kümeslerde tutulması zorunluluğu getirilmişti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAşağı Saksonya EyaletiKuş Girbi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.