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Almanya'da Merkel-Schulz'un siyasi düellosu

- Başbakan Merkel: -"4 milyon Müslüman bu ülkenin başarılarına katkı sağlıyor ve bu insanlar İslam'a inanıyor. Bu nedenle, burada yaşayan insanlar toplumun bir parçası oldukları için İslam, Almanya'ya ait olmuştur"

Almanya'da Merkel-Schulz'un siyasi düellosu

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yaşayan 4 milyon Müslüman'ın, başarılarına katkı sağladıkları için İslamiyet'in Almanya'nın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Merkel, bu akşam çeşitli Alman televizyon kanallarında yayınlanan siyasi düello programında Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve başbakan adayı Martin Schulz ile iç ve dış politika konularına ilişkin görüşlerini tartıştı.

"İslamiyet, Almanya'nın bir parçasıdır" şeklindeki açıklamalarının Alman halkının üçte ikisi tarafından paylaşılmadığı ve bu konuda halkı ikna etmek için neler yapabileceğinin sorulması üzerine Merkel, şu sıralar "İslam" adına çok sayıda terör saldırıları düzenlendiği için insanların tereddütlerini anlayabildiğini belirtti.

Merkel, bu konuda imamların, saldırıların dinle hiçbir ilgisi olmadığını daha yoğun bir şekilde açıklamaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da yaşayan Müslümanların ülkeye büyük faydaları olduğuna vurgu yapan Merkel, "4 milyon Müslüman bu ülkenin başarılarına katkı sağlıyor ve bu insanlar İslam'a inanıyor. Bu nedenle, burada yaşayan insanlar toplumun bir parçası oldukları için İslam, Almanya'ya ait olmuştur." ifadelerini kullandı.

Özellikle Arap ülkelerinden Almanya'ya gelen Müslümanların sayısının arttığına ve bu nedenle ülkesindeki imam eğitiminin de artırılması gerektiğine işaret eden Merkel, topluma karşı nefret içerikli vaazların verilmesi durumunda söz konusu camilerin de kapatılması gerektiğini söyledi.

SPD Genel Başkanı Schulz ise Müslümanların Alman toplumuna uyumlarının daha zor olup olmadığı yönündeki soruyu cevapladı. Schulz Müslümanların Alman toplumuna uyumlarının zor olduğu iddiasına inanmadığını söyledi. Müslümanların çok büyük bir bölümünün diğer dinlere mensup insanlar gibi inançlı olduklarını belirten Schulz, "Müslümanlar, diğer dinler gibi ülkemize entegre edilebilecek bir dini topluluk." dedi.

- Türkiye ile ilişkiler

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile Almanya ilişkileri hakkında ise Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını istediğini ifade etti.

Merkel, "Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Daha sert bir seyahat uyarısı düşünülebilir. Bunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine ilişkin de Türkiye ile müzakerelerin ancak AB üyelerinin onayıyla sona erdirilebileceğini ifade etti.

Merkel, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu tekrarlayarak AB müzakerelerinin sona erdirip erdirilmeyeceği ve Türkiye'ye karşı ortak bir pozisyon belirlenebilmesi konusunu ise görüşeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin AB üyeliğine de karşı çıkan Schulz, "Eğer Başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini keseceğim." dedi.



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Anahtar Kelimeler:
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Ve Başbakan Angela MerkelSosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz
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