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Almanya'da Mevlit Kandili

- Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu

Almanya'da Mevlit Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisini dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni birlikte idrak etti.

Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu.

Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisinde düzenlenen programda, din görevlileri Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okudu.

DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Dilek, Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği bu gecenin önemini anlattı. Dilek vaazında şunları söyledi:

"Peygamber efendimizi en güzel anlatan kitap, Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu Kuran-ı Kerim'dir. Bizim insan hakkındaki değer hükmümüz hissi olabilir. Sevdiğimiz insanları çok yüceltir, sevmediğimizi hak etmediği şekilde alçaltabiliriz. İnsan olarak herhangi biri hakkındaki değer hükmümüzde, adaletten ve hakkaniyetten şaşmamalıyız. Ancak Cenab-ı Hakk hiçbir insan hakkındaki değer hükmünde asla şaşmamıştır ve şaşmayacaktır. Onun için Peygamber efendimizi tanıyabilmek için en önemli kaynak Kuran-ı Kerim'dir. Bu gece bol bol Kuran okuyup dua etmeliyiz."

Dilek, konuşmasında ayrıca birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Camide düzenlenen özel programın sonunda, her milletten Müslüman hep birlikte dua etti.

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