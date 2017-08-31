Almanya'da minikler okula dua ile başladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle camilerde dua programları düzenleniyor.

Köln'de İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'na bağlı Fatih Camisi'nde düzenlenen törene aileleriyle birlikte 80 civarında öğrenci katıldı.

Cami Derneği Başkan Yardımcısı Ebubekir Yalçın, çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Alman toplumunda okula başlayan çocukların dua için kiliseye gittiğini hatırlatarak, "Bizler de Müslümanlar olarak 7 yıldır yeni okula başlayan çocuklarımızla camide buluşup hep bir ağızdan dua ediyoruz." dedi.

Yalçın, bu etkinliğin Avrupa'da yaşayan Müslümanlar arasında da artık geleneksel bir hal aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl dua için gelen çocukların ve ailelerin sayısında artış oluyor. İzin sezonu olmasına rağmen bugünkü duaya yoğun ilgi var. Hocamız Kur'an-ı Kerim okudu. Çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz var. İnşallah Rabb'im bütün öğrencilerimize başarılı ve hayırlı bir eğitim yılı nasip eder. Bu etkinlikler gerek IGMG, gerekse DİTİB camilerinde Almanya'nın yanı sıra diğer ülkelerde de düzenleniyor. Programlar artık geleneksel bir hal aldı."

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlisi Nevzat Baş tarafından edilen dua ve miniklere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.