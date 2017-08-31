Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Almanya'da minikler okula dua ile başladı

- Köln'de okula başlayan minikler Fatih Camisi'nde dua etti

Almanya'da minikler okula dua ile başladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle camilerde dua programları düzenleniyor.

Köln'de İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı'na bağlı Fatih Camisi'nde düzenlenen törene aileleriyle birlikte 80 civarında öğrenci katıldı.

Cami Derneği Başkan Yardımcısı Ebubekir Yalçın, çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Alman toplumunda okula başlayan çocukların dua için kiliseye gittiğini hatırlatarak, "Bizler de Müslümanlar olarak 7 yıldır yeni okula başlayan çocuklarımızla camide buluşup hep bir ağızdan dua ediyoruz." dedi.

Yalçın, bu etkinliğin Avrupa'da yaşayan Müslümanlar arasında da artık geleneksel bir hal aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl dua için gelen çocukların ve ailelerin sayısında artış oluyor. İzin sezonu olmasına rağmen bugünkü duaya yoğun ilgi var. Hocamız Kur'an-ı Kerim okudu. Çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz var. İnşallah Rabb'im bütün öğrencilerimize başarılı ve hayırlı bir eğitim yılı nasip eder. Bu etkinlikler gerek IGMG, gerekse DİTİB camilerinde Almanya'nın yanı sıra diğer ülkelerde de düzenleniyor. Programlar artık geleneksel bir hal aldı."

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlisi Nevzat Baş tarafından edilen dua ve miniklere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCamiçocukDuaOkul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5