Almanya'da mülteci çocuklar için

KÖLN (AA) - Almanya'da mülteci ailelerin çocuklarına yönelik olarak "Kış Tatili Okulu Projesi" başlatıldı.

Essen kentinde faaliyet gösteren "Zukunft Bildungswerk" adlı eğitim kurumunun 27 Aralık'ta başlattığı projeyle çocuklara Almancanın yanı sıra, ekoloji ve müzik dersleri veriliyor.

Eğitim kurumunun yöneticisi Turgay Tahtabaş, Essen'deki ekolojik eğitim çiftliği "Jugendfarm"da 14 kişilik çok dilli eğitmen ekibiyle çalıştıklarını belirterek, "Mülteci çocukların tatil döneminde dil bilgisi eksikliklerini giderebilmesi için eğitimlerinin kesintisiz sürmesi gerekiyor." dedi.

Tahtabaş, eğitmenlerin genellikle üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde okuyan, Almancanın yanısıra Arapça, Türkçe, Farsa ve Darice konuşan öğrencilerden oluştuğunu ifade ederek, çocukların bu sayede eğitmenlerle daha rahat iletişim kurabildiklerini kaydetti.

Projeye katılan 50'den fazla mülteci çocuk, tarihi Köln Katedrali'ni ziyaret etti. Enstrüman yapımcısı Majid Karami'nin çalgı yapım atölyesini de ziyaret eden çocuklar, vurmalı çalgıların yapım aşamalarını inceleme fırsatı buldu.

Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı, ilkokul ve lise çağındaki öğrenciler, müzik öğretmenleri Samir Mansour, Jonas Völker ve Timo Gerstner ve Tuba Tunçak ile Almanca ve Arapça şarkılar söyledi.

Proje kapsamındaki etkinlikler, 6 Ocak'ta sona erecek.

