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Almanya'da Müslümanlara yönelik şiddet arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da, Müslümanlara yönelik taciz ve saldırılarda şiddet unsurunun arttığı bildirildi."Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesinin, Sol Partinin verdiği soru önergesine hükümet tarafından iletilen cevaba dayandırdığı haberinde,...

Almanya'da Müslümanlara yönelik şiddet arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da, Müslümanlara yönelik taciz ve saldırılarda şiddet unsurunun arttığı bildirildi.

"Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesinin, Sol Partinin verdiği soru önergesine hükümet tarafından iletilen cevaba dayandırdığı haberinde, bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırılarda 16 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırılar, bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında sadece 2 olarak kayıtlara geçmişti.

Soru önergesine verilen cevapta, saldırıların tümünün aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganlardan birinin tutuklandığı ifade edildi.

Polis ve Anayasayı Koruma Teşkilatının kayıtlarına göre, nisan, mayıs ve haziran aylarında İslami kuruluşlara ve Müslümanlara karşı 192 ayrı suç işlendi.

Resmi kurumların bu gibi şiddet eylemlerini ilk kez bu yılbaşından bu yana "İslam karşıtı" suçlar olarak kategorize ettiği için Müslümanları hedef alan şiddet olaylarını daha önceki yıllarla kıyaslama imkanı bulunmuyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan nefret içerikli paylaşımların yanı sıra tehdit mektupları, başörtülü kadınlara ve Müslüman erkeklere saldırı, mülke zarar verme ve ev duvarlarına yazılan Nazi sloganları istatistiklere suç unsuru olarak kaydediliyor.

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