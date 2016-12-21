Almanya'da Noel pazarına tır ile saldırı yapılması

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümetin Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesinden sonra ülkedeki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla Verileri Koruma Yasası’nın kapsamını genişletmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Alman Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bugünkü kabine toplantısında güvenlik konularının yoğun bir şekilde ele alındığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Breitscheidplatz'daki Noel pazarına yönelik saldırı, suçluların, mümkün olan en büyük hasara yol açabilmek için çok işlek olan kamu yerlerini seçtiklerini açık bir şekilde göstermiştir. Federal hükümet bugün, kamu yerlerindeki video gözetlemelerini daha iyi hale getirmek ve böylece Almanya'daki güvenliğin daha da artırılmasını sağlayabilmek amacıyla Verileri Koruma Yasası'nda değişiklikler yapılmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti."

Seibert, tasarıda saldırıları önlemek ve olayları aydınlatabilmek amacıyla özel şirketlere ait video görüntülerinin incelenmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.

Spor ve eğlence alanlarının, alışveriş mağazalarının ve Noel pazarlarının da daha iyi izlenmesi gerektiğini anlatan Seibert, federal polis tarafından kameralarla gözetlenen tren istasyonları ve havalimanlarının yanı sıra özel otobüs şirketi ve araba vapuru terminallerinin de gözetim altında tutulabileceğini bildirdi.

Seibert, özel işletmelerin video kontrolü yapması konusunda yasal zorunluluğun bulunmadığını belirterek, "Ancak bu imkandan daha yoğun bir şekilde faydalanmaları federal hükümetin isteği doğrultusundadır." sözlerine yer verdi.

Hükümetin aldığı diğer bir kararla da "seyyar video tekniğinin" de kullanılacağını ifade eden Seibert, bu bağlamda polislerin, üzerlerinde taşıyacakları "body cam" adı verilen kameralarla görev yapacağını, polis santrallerine ulaşan telefon görüşmelerinin de kayıt altına alınacağını, böylece vatandaşların korunması amacıyla yasada önemli bir boşluğun doldurulacağını belirtti.