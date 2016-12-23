Almanya’da Noel pazarına tır ile yapılan saldırı

ROMA (AA) - İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Berlin’deki tır saldırısının zanlısı Tunuslu Anis Amri’yi durdurup, sonrasında etkisiz hale getiren İtalyan polis memurlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, polisleri tebrik için İçişleri Bakanı Marco Minniti’den polis memurları Christian Movio ve Luca Scata’yı Sesto San Giovanni’de Berlin şüphelisinin durdurulmasında gösterdikleri profesyonellikten ve cesaretten dolayı "candan" tebrik etmesini istedi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de bugün yaptığı açıklamada, Berlin saldırısı şüphelisinin etkisiz hale getirilmesinde emeği geçen polis memurlarını tebrik ederken, “Biz hiç olmadığı kadar güvenlik meselesiyle yakından ilgileniyoruz. Dikkatimiz en üst seviyede. Tehditler göz ardı edilmiyor. Dün akşam yaşananlar da vatandaşlarımıza, İtalya’nın, devletin var olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

- “Serseri mayın gibi dolaşıyordu”

Milano Emniyeti’nden Başkomiser Antonio de Iesu da basına yaptığı açıklamada, Amri için serseri mayın benzetmesi yaparak, “Çok tehlikeli bir kaçak durumundaydı ve serbest şekilde devam etse yeni saldırılar gerçekleştirebilirdi. Silahı elinde dolu şarjörlüydü. Kullanıma hazırdı” dedi.

Başkomiser, Amri’nin İtalya’ya Fransa üzerinden geldiğini Torino’dan transit geçip gece 01.00 sularında Milano Merkez Tren Garı’nda görüldüğünü, Sesto San Giovanni’de vurulduğunda da yalnız olduğu bilgisini paylaştı.

Başkomiser Iesu, Amri’nin polislerce durdurulduğunda onlara hakaret edip ateş açmaya başladığını da anlattı.

- Sadece 9 aydır hizmetteymiş

Bu sabaha karşı Milano yakınlarındaki Sesto San Giovanni’de meydana gelen olayda Tunuslu Anis Amri’yi vuran 29 yaşındaki polis memuru Luca Scata’nın henüz 9 aydır aktif hizmette olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, Amri’nin açtığı ilk ateşte omzundan yaralanan diğer polis memuru Christian Movio’nun hastanede tedavisi sürüyor. Yaralı memurun hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

2011 yılında kaçak göçmen olarak Akdeniz’i geçen Amri, Lampedusa’dan İtalya’ya giriş yapmış, kaldığı göçmen karşılama merkezini ateşe vermekten 4 yıl hapis yatmıştı. 2015’te Almanya’ya geçtiği tespit edilen 24 yaşındaki Amri, Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi olarak aranıyordu.

