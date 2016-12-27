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Almanya'da olumsuz hava koşulları

- Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da olumsuz hava koşulları

BERLİN (AA) – Almanya'nın kuzeyini etkisi altına alan fırtına ve olumsuz hava koşulları 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein, Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yoğun yağışlardan dolayı suların yükseldiği, zaman zaman hızı saatte 120 kilometreye ulaşan fırtınadan ağaçların devrildiği ve caddelerde buzlanmanın meydana geldiği bildirildi.

Neumünster polisi tarafından yapılan açıklamada, Kiel kenti yakınlarında fırtınanın etkisiyle bir ağacın seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 34 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, 24 yaşındaki bir kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Hamburg kentinde de Elbe Nehri'nde suların yükselmesiyle özellikle liman çevresindeki bölgenin sular altında kaldığı kaydedildi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda trafik kazanın meydana geldiği, ağaçların devrilmesi sonucu trafikte aksaklılar yaşandığı ve araçların zarar gördüğü ifade edildi.

Aşağı Sakonsya eyaletinin Buxtehude kentinde de bir banliyö treninin devrilen ağaca çarptığı, ancak kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Schwerin kentinde de bir otoyolun buzlanması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldiği, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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AlmanyaOlumsuz Hava şartları
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