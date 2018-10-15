Almanya’da Opel tesislerinde arama

BERLİN (AA) - Almanya'da dizel araçlardaki egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında Fransız PSA Grubunun sahibi olduğu Opel şirketinin Almanya’nın Ruesselsheim ve Kaiserslautern tesislerinde arama yapıldı.

Alman Bild gazetesine göre, Frankfurt savcılığı, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında Opel’in Rüsselsheim ve Kaiserslautern tesislerinde arama yapıldığı belirtildi.

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Yapılan bu aramaların odağında 2012, 2014 ve 2017’de üretilen Opel Insignia, Zafira ve Cascada modellerin motorlarda egzoz emisyonu manipüle olduğu ifade edildi.

Şirket tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklamada yapılmadı.