Almanya’da “Panama Belgeleri” baskını

BERLİN (AA) - Almanya'da Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama iddiasıyla devam eden soruşturma kapsamında bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Frankfurt Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu baskının, geçen yıl kasım ayında iki gün süreyle banka merkezlerine yapılan baskında ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada, 8 varlıklı kişinin evine ve 11 banka, 4 vergi danışmanı ve 6 varlık yönetimi şirketinin ofislerini baskın düzenlendiği belirtilerek, kişilerin, bankaların ve şirketlerin isimlerine yer verilmedi.

Kasım 2018’de, Almanya'da bankacılık devi Deutsche Bank'ın genel merkezine Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlenmiş ve arama “toplanan dosyaların büyüklüğü” nedeniyle iki gün boyunca devam etmişti.

Deutsche Bank, Alman savcıların yürüttüğü soruşturmanın “Panama Belgeleri ile ilgili” olduğunu belirtmişti.