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Almanya'da perakende satışlar haziranda yüzde 3,5 yükseldi

- Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, haziranda aylık bazda yüzde 3,5 artış, yıllık bazda da yüzde 1,6 düşüş kaydetti

Almanya'da perakende satışlar haziranda yüzde 3,5 yükseldi
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BERLİN (AA) - Almanya'da perakende satışlar, nisan ve mayıs aylarında düşüşün ardından haziranda aylık bazda yüzde 3,5 yükseliş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, haziranda mayıs ayına göre yüzde 3,5 yükseldi. Satışlar, 2018’nin Haziran ayına kıyasla da yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 yükseliş beklentisinin çok üzerinde gelmesi dikkati çekti. Almanya'da perakendeciler temmuz ayında indirime giderken, bu indirimlere halk yoğun ilgi gösteriyor.

Yılın ilk yarısındaki perakende satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış görüldü.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), 2019’da perakende satışların geçen yıla göre yüzde 2 büyümesini öngörüyor. Ülkede perakende satışlar 2009 yılından beri aralıksız büyürken, HDE bu yıl perakende satışların toplamının 537 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit’e yönelik endişeler Alman ihracatını olumsuz yönde etkilerken, ülkede rekor düzeyde istihdam sağlanması, maaşlarda enflasyon oranı üzerindeki artış, düşük enflasyon ve faiz oranlarının düşük olması hane halkı harcamalarını desteklerken, söz konusu harcamalar Alman ekonomisinin büyümesine de büyük katkı sağlıyor.


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