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Almanya'da perakende satışlar ocakta yıllık yüzde 2,6 arttı

- Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, ocakta yıllık yüzde 2,6, aylıkta ise 3,3'lük artış kaydetti

Almanya'da perakende satışlar ocakta yıllık yüzde 2,6 arttı
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BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, ocak ayında yıllık yüzde 2,6'lık artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Satışlar, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 3,3 yükseldi.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 2 artış beklentisinin üzerinde gelirken, aylık artış oranı 2016 Ekim’den beri en güçlü artış olarak dikkati çekti. Aralıkta yüzde 4,3 düşüş gösteren perakende satışlar verisi ise yüzde 3,1 düşüş olarak revize edildi.

Almanya’da toplam istihdamın 45 milyon kişiyi geçerek rekor kırması, faiz oranlarının düşük olması ve aylık gelirlerin de yüksek olması hane halkı harcamalarını desteklerken, bu harcamalarda Alman ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlıyor.

Öte yandan, pazar araştırma şirketi GfK’nin salı günü yayınladığı araştırma verilerine göre, Almanya'da hane halkı harcamaları, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyecek görünümde.

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