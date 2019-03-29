Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Almanya'da perakende satışlar şubatta yıllık yüzde 5,5 arttı

- Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 5,5, aylıkta ise 1,1 artış kaydetti

Almanya'da perakende satışlar şubatta yıllık yüzde 5,5 arttı
banner17

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, şubat ayında yıllık yüzde 5,5’lik artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Satışlar, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 1,1 yükseldi. Ülkede reel perakende satışlar da aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 4,7 arttı.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,9 düşüş beklentisinin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Almanya’da rekor düzeyde istihdam sağlanması, maaşlardaki artış, düşük enflasyon ve faiz oranlarının düşük olması hane halkı harcamalarını desteklerken, bu harcamalar da Alman ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlıyor.

Öte yandan, pazar araştırma şirketi GfK’nın salı günü yayınladığı araştırma verilerine göre, Almanya'da hane halkı harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde azalsa da genel ekonomik büyümeyi destekleyecek bir görünüm arz ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaPerakendeşubat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5