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Almanya'da PMI nisanda arttı

- Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet sektöründeki güçlü performansın etkisiyle nisanda 52,1 puana yükseldi

Almanya'da PMI nisanda arttı
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BERLİN (AA) – Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet sektöründeki güçlü performansın etkisiyle nisanda 52,1 puana yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da geçen ay 51,4 olan bileşik PMI, nisanda 52,1 puan olarak tespit edildi.

Böylece, hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, bu yılın şubat ayından sonraki en yüksek seviyesine yükseldi fakat uzun vadeli ortalama olan 53,4’nün altında kaldı.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği ve ABD-Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana gerileyerek son 69 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Nisan PMI verisine göre, Almanya’nın özel sektöründe genel resimin çok az değiştiğini belirterek, “Hizmet ekonomisindeki güçlü bir büyüme, imalat sektöründeki ihracattan kaynaklanan zayıflığın etkisini gidermeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

IHS Markit raporuna göre, Almanya’nın imalat sektörü PMI’sı martta 44,1 puandan, nisanda 44,5'ye yükselerek, son iki ayın en yüksek rakamını gördü. Hizmet PMI ise 55,4 puandan 55,6 puana yükselerek, Eylül 2018’den sonra en yüksek seviyesine ulaştı.

Bileşik PMI verisi, hizmet ve imalat sanayisini içine alıyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını oluştururken, güçlü istihdam ve düşük faizler hane halkının tüketimini destekliyor.

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