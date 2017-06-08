Almanya'da polisin Türk gencine şiddet uyguladığı iddiası

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Rıdvan Milik (20) adlı Türk genci, polis şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü.

Milik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köln'ün Eberplatz semtinde üç gün önce meydana gelen ve tesadüfen Alman gazetecilerin görüntülediği olayda yüzünden ve kulağından yaralandığını, bu nedenle iki gün iş göremez raporu aldığını belirtti.

Arkadaşıyla buluşmak için yürürken farkında olmadan yasak bir alanda ilerlediği sırada polisin kendisini sert bir dille uyardığını ifade eden Milik, "Polise kimliğimi verdim ve neden agresif davrandığını sordum. Yine ters yanıt alınca bu tartışmayı çekmek için cep telefonumu çıkarmak istedim. Polis üstüme yürüdü, korktum ve ben de istem dışı onu hafifçe itince polis yere düştü. Sonra tüm polisler üstüme çullandı, beni yere attılar ve kollarımı bağladılar. Yüzüm, kulağım yaralandı." dedi.

Hem psikolojik hem de fiziksel olarak zarar gördüğünü ve bunun sorumlusu olduğunu ileri sürdüğü polisler aleyhine dava açacağını belirten Milik, elleri kelepçeli olarak götürüldüğü nezarete çıplak olarak atıldığını iddia etti.

Olayın ayrıca Alman gazeteciler tarafından tesadüfen görüntülendiğini internette yayınlanan haberlerin ardından öğrendiğini dile getiren Milik, haberlerde kendisinin kaçak tramvaya bindiği için polisler tarafından darp edildiği gibi gerçek dışı bilgilere yer verildiğini öne sürdü.