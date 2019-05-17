Almanya’da poşetlerin ücretli olması tüketimi azalttı

BERLİN (AA) - Almanya’da kişi başına plastik poşet kullanımı plastik poşetlerin ücrete tabi olmasından ve toplumun bilinçlenmesinden dolayı geçen yıl bir önceki yıla göre göre 5 poşet azalarak 24 poşete geriledi.

Almanya Ambalaj Piyasası Araştırmaları Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, 2016’da 45 olan kişi başına düşen plastik poşet kullanımı, 2017’de 29’a ve geçen yıl da 25’e düştü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, Almanların plastik poşetleri giderek daha az kullandıklarını belirterek, Bu da perakendecilerle vardığımız plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik anlaşmanın işe yaradığını gösteriyor. Amacım ülkede plastik kullanımı makul bir seviye düşürmek.” ifadesini kullandı.

Almanya'da süpermarketlerde veya alışveriş yapılan yerlerde naylon poşet yasak değil ancak poşet kullanmak isteyen müşteriler bunun karşılığını ödemek zorunda. 2016’den beri süpermarketler poşetleri ücretsiz vermeyi durdururken, poşet başına 10-60 avro cent arası bir ücret almaya başladı.

Almanya’da çevre konusunda halkın bilinçlendirilmesi, plastik kullanımının halkın öz denetimine tabi tutulması dikkati çekerken, Alman halkı alışverişe giderken kendi çantasını götürerek tasarruf sağlıyor ve çevreye de katkı yapmanın mutluluğun yaşıyor.

Ayrıca, müşterilere pamuk poşet, bez torbalar ve karton gibi çevre dostu alternatifler sunulurken, kağıt poşetler plastik poşetlerden ucuz satılıyor.