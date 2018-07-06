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Almanya'da sanayi üretimi arttı

-Ülkede sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı

Almanya'da sanayi üretimi arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın mayıs ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisana kıyasla yüzde 2,6, Mayıs 2017’ye göre de yüzde 3,1 artış gösterdi.

Almanya'da sanayi üretiminin mayısta, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,5 artması bekleniyordu.

Veriler, Almanya'da mayıs ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 ve tüketim malları üretimi yüzde 6,5 artış kaydetti. Ara malı üretimi de yüzde 3 yükseldi.

Mayıs ayında enerji üretimi ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Bu arada, daha önce yüzde 1 azaldığı açıklanan nisan ayı verisi, yüzde 1,3’lük azalışa revize edildi.

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AlmanyaAlmanya'nın Sanayi üretimiDestatis
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