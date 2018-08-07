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Almanya'da sanayi üretimi haziranda düştü

- Ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı

Almanya'da sanayi üretimi haziranda düştü

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, haziranda piyasa beklentilerinin üzerinde düşerek bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın haziran ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısa kıyasla yüzde 0,9 düşerken, Haziran 2017’ye göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Almanya'da sanayi üretiminin haziranda, aylık yüzde 0,5 düşmesi ve yıllık yüzde 3 artması bekleniyordu.

Veriler, Almanya'da haziranda önceki aya kıyasla enerji hariç sanayi üretiminin yüzde 0,8 düştüğünü ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,6, tüketim malları üretimi yüzde 1,6 ve ara mallar üretimi yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Enerji üretimi de yüzde 2,9 yükseldi.

Bu arada, daha önce yüzde 2,6 arttığı açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi verisi, yüzde 2,4 olarak revize edildi.


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