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Almanya'da sanayi üretimi kasımda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, 2017 yılının kasım ayında mevsimsellikten...

Almanya'da sanayi üretimi kasımda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, 2017 yılının kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekim ayına kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi. Sanayi üretimi, 2016'nın kasım ayına göre ise yüzde 5,6 arttı.

Almanya'da sanayi üretiminin kasımda aylık yüzde 1,8, yıllık ise yüzde 4 artması bekleniyordu.

Veriler ayrıca, Almanya’da kasımda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 4,3 yükseldiğini ortaya koydu.

Ülkede, bu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 5,7 ve tüketim malları üretimi yüzde 3,6 ve ara malı üretimi yüzde 3 arttı. Kasımda enerji üretimi ise yüzde 3,1 geriledi.

Bu arada, daha önce yüzde 1,4 azaldığı açıklanan ekim ayı verisi yüzde 1,2’lik azalışa revize edildi.

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