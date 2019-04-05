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Almanya'da sanayi üretimi şubatta arttı

- Ülkede sanayi üretimi şubat ayında bir önceki aya göre 0,7'lik yükseliş kaydetti

Almanya'da sanayi üretimi şubatta arttı
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BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, inşaat üretiminde yükselişin etkisiyle şubatta bir önceki aya göre, tahminlerin üstünde kalarak, yüzde 0,7 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocak ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Sanayi üretimi, Şubat 2018’e göre ise yüzde 0,4 azalış kaydetti.

Yüzde 0,8 artış olarak açıklanan ocak ayı verisi, "yüzde sıfır" olarak revize edildi. Piyasalar, ülkede sanayi üretiminin şubatta aylık yüzde 0,5 artmasını bekleniyordu.

Veriler, ülkede şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,2 azaldığını da ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,6 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 3,1'lik düşüş görülürken inşaatta yüzde 6,8 artış kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, şubatta nispeten ılımlı havanın sanayi üretimine olumlu katkı yaptığı belirtilirken zayıf siparişler göz önüne alındığında sektörün durgun olduğunun söylenebileceği kaydedildi.


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