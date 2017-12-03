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Almanya'da sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için ek teşvik

Alman hükümeti, iltica talebi reddedilen sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini teşvik etmek amacıyla verdiği para yardımını artırdı.

Almanya'da sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için ek teşvik

BERLİN (AA) - Alman hükümetinin iltica talebi reddedilen sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine geri dönmelerini teşvik etmek amacıyla bu kişilere verilen para yardımını arttırdığı bildirildi.

Bild gazetesinin haberinde, iltica talepleri reddedilen sığınmacılara ülkelerine geri dönüşü cazip kılmak için "Starthilfe plus" adlı programın genişletildiği belirtildi.

Şimdiye kadar gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeye karar veren yetişkinlere bin 200 avro, 12 yaş altı çocuklara da 600 avro verildiğine işaret edilen haberde, böylelikle anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aileye 3 bin avro verildiği anımsatıldı.

"Starthilfe plus" programının "Senin ülken, senin geleceğin, şimdi" adlı kampanyayla genişletildiği belirtilen haberde, 28 Şubat'a kadar sürecek bu kampanyayla ülkelerine geri dönmek isteyen ailelerin ayrıca kira, tadilat veya banyo ve mutfak mobilyası gibi temel ihtiyaçların karşılanması için ek olarak 3 bin avroya kadar destekleneceği kaydedildi.

Böylelikle bir ailenin gönüllü olarak ülkesine dönmesi durumunda 6 bin avroya kadar para alabileceği vurgulanan haberde, kişisel başvurularda bu ek yardımın bin avro olacağı belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, iltica başvuru reddedilen sığınmacıların Alman hükümetinin sunduğu bu tekliften yaralanmasını isteyerek "Ülkelerinizde perspektifler var. Sizin, ülkenize yeniden uyum sağlamanızı somut yardımlarla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yılın şubat-ekim döneminde "Starthilfe plus" programına sadece 8 bin 639 kişinin başvurduğu bildirildi.

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