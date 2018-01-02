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Almanya'da sığınmacılara yaş tespiti yapılması tartışması

- Alman siyasetçilerin, sığınmacıların yaşlarının doktorlar tarafından tespit edilmesi talebine Alman Tabipler Birliği karşı çıktı

Almanya'da sığınmacılara yaş tespiti yapılması tartışması

BERLİN (AA) - Almanya’da sığınmacıların yaşlarının doktorlar tarafından tespit edilmesi tartışılıyor.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, ülkeye gelen ve reşit yaşta olup olmadığı açıkça görülemeyen sığınmacılara yaş testi yapılması yönünde bir düzenlemenin gerekli olduğunu savundu.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl de sığınmacıların yaşlarının doktorlar tarafından tespit edilmesini talep ederek, şüphe halinde sığınmacıların el ve bilek röntgeninin çekilmesi gibi tıbbı muayenenin yapılabileceğini öne sürdü.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach da röntgen filmi çekmenin sığınmacıların reşit olup olmadığını tespit etmek için yeterli olacağını söyledi.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery ise Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, siyasetçilerin, el ve bileklerinin röntgen çekilmesi gibi yöntemlerle sığınmacıların yaşlarının tespit edilmesi yönündeki talebini eleştirerek, tedavi gerektirici bir durum olmadan röntgen çekilmesine karşı olduğunu belirtti.

"Bu her sığınmacıya yapılsa insan huzuruna bir müdahale olur." ifadesini kullanan Montgomery, röntgen filmi çekme yöntemiyle yaş tespiti yapmanın ayrıca zahmetli, pahalı ve hata payının yüksek olduğunu kaydetti.

Montgomery, radyasyondan koruma yönetmeliğine göre sadece yargılama süreci kapsamında röntgen çekilerek yaşın tespit edilebileceğine işaret etti.

Bu tartışma Almanya’nın Kandel kentinde Afgan sığınmacı gencin, kendisi gibi 15 yaşındaki kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmesinin ardından alevlenmişti.

Kızın babası, Afgan gencin 15 yaşında olmadığını, katil zanlısının yaşının mahkeme sürecinde belli olacağını belirtmişti.

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