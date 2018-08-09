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Almanya'da şirket iflasları azaldı

- Destatis açıklamasına göre Almanya'da bu yılın mayıs ayında bin 616 işletme iflas açıkladı - İflaslar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 geriledi

Almanya'da şirket iflasları azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da bu yılın mayıs ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4'lük azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın mayıs ayında bin 616 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 geriledi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 281 iflas davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil toptan ve perakende ticaret sektörü etkilendi.

Bunu 259 iflas başvurusuyla inşaat sektörü ve 182 başvuruyla konaklama ve gıda sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ocak ayında yaklaşık 1,9 milyar avro olarak kaydedildi.

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AlmanyaMayısşirket Iflas
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