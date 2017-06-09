Almanya'da şirket iflasları ilk çeyrekte azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da bu yılın ilk çeyreğinde iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın ilk üç aylık döneminde 5 bin 177 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 geriledi.

Böylece, 2017 yılının ilk çeyreğinde de iş iflaslarındaki azalış eğilimi sürdü. İş iflaslarında en son artış yüzde 6,7 ile 2010’un ilk çeyreğinde kaydedilmişti.



Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 940 iflas davasıyla ticaret sektörü etkilendi. Bunu 855 iflas başvurusuyla inşaat sektörü, 551 başvuruyla yiyecek-içeçek hizmeti sektörü ve 547 başvuruyla da profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ilk çeyrekte yaklaşık 5,1 milyar avro seviyesinde belirlendi. Söz konusu borç, 2016’nın ilk çeyreğinde ise 4,7 milyar avronun altındaydı.



Kurumsal iflaslara ek olarak 24 bin 359 borçlu da ilk çeyrekte iflas ettiğini bildirdi. Bu iflaslar ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı.



