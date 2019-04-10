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Almanya'da şirket iflaslarında artış

- Ülkede yılın ilk ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla bin 700 işletme iflas açıkladı

Almanya'da şirket iflaslarında artış
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BERLİN (AA) - Almanya'da bu yılın ocak ayında iflas eden şirket sayısı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede ocakta bin 700 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya'da iflaslardan en çok motorlu taşıtların bakım ve onarımı da dahil toptan ve perakendecilik sektörü etkilendi. 207 iflas başvurusunun olduğu toptan ve perakendecilik sektörünü, 193 iflas başvurusuyla inşaat ve 147 başvuruyla konaklama ve gıda hizmetleri izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ocakta 1,2 milyar avronun altında kaldı.

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AlmanyaIflasOcakşirket
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