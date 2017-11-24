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Almanya’da SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti koalisyon krizinin çözümü konusunda görüşmelere hazır.

Almanya’da SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık

BERLİN (AA) - Almanya'da koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Sosyal Demokrat Partinin (SPD), koalisyon konusunda görüşmelere hazır olduğu belirtildi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz’un Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir görüşme yaptıktan sonra SPD’nin parti yönetimi 8 saat süren toplantı yaptı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Hubertus Heil, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada SPD'nin bundan sonra Steinmeier’in önerilerini bekleyeceğini belirtti.

SPD yönetiminin yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirten Heil, SPD’nin görüşmelere kendisini kapatmayacağını kaydetti.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Manuela Schwesig de, ZDF'ye yaptığı açıklamada, "Görüşmeler olduğunda buna katılacağız." ifadesini kullanarak, sürecin artık Cumhurbaşkanı Steinmeier’in elinde olduğunu belirtti.

Schwesig, "Görüşmelere açık olduğunu söylemek otomatik olarak büyük koalisyon üzerine konuşmak değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet ise, Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller arasında koalisyon ön görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından CDU/CSU ile SPD arasında "büyük koalisyonun" kurulmasından yana olduğunu söyledi.

Almanya’nın azınlık hükümetiyle yönetilemeyeceğini vurgulayan Laschet, Almanya’nın istikrarlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurma amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.

Muhabir: Erbil Başay

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