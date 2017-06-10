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Almanya'da "tekne orucu" tutan çocuklar birlikte iftar yaptı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "tekne orucu" tutan yaklaşık 300 çocuk öğle ezanı okununca iftar yaptı.İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı Köln Bölgesi'nin organize ettiği etkinlikte çocuklar, din görevlisi Mustafa Topatan'ın...

Almanya'da

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "tekne orucu" tutan yaklaşık 300 çocuk öğle ezanı okununca iftar yaptı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı Köln Bölgesi'nin organize ettiği etkinlikte çocuklar, din görevlisi Mustafa Topatan'ın sofra duasıyla oruçlarını açtı.

IGMG Köln Bölgesi Eğitim Başkanı Cengiz Dönmez, Köln Bölgesi olarak bu yıl ikinci kez "tekne iftarı" programı düzenlediklerini, bu yıl farklı olarak çocuklara daha fazla oyun alanı ayırdıklarını belirtti.

Dönmez, etkinlikle çocuklara ramazan ayı ve orucun faziletini anlatmayı amaçladıklarını kaydederek "Yurt dışında yaşıyor olsak da çocuklarımızın kendi öz kimliklerini, dinlerini ve kültürlerini gelecekte de Almanya'da yaşatmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Oruç ibadetinin sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını, ramazan ayının bütünüyle barış, kardeşlik ve huzur ayı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Dönmez "tekne orucu" etkinliğini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını, bu yılki etkinliğe ilginin geçen yıla oranla daha fazla olduğunu ifade etti.

Çocukların iftar menüsü mercimek çorbası, pilav, sosis ve meyve suyundan oluştu.


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Anahtar Kelimeler:
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)Tekne Orucu
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