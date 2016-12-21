Almanya'da terör örgütü NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında baş sanık Beate Zschaepe reddihakim talebine bulundu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde bugün görülen davada, Zschaepe'nin avukatı Wolfgang Stahl, mahkemenin, müvekkili hakkında bir bilirkişi tarafından hazırlanan psikoloji raporuna itirazını, keyfi gibi görünen sebeplerden dolayı reddettiğini savundu.

Zschaepe'nin diğer avukatı Herrmann Borchert de müvekkilinin Stahl’ın gerekçelerini paylaştığını ve reddihakim talebinde bulunduğunu aktardı.

Federal Savılık ise söz konusu talebin geç verildiğinden dolayı reddedilmesini istedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti karar vermeden bugünkü duruşmaya son verdi.

Mahkeme bugün, bilirkişi Hennig Sass'ın Zschaepe hakkında hazırladığı psikoloji raporunu ele almayı planlıyordu.

Zschaepe'nin avukatları daha önce, raporda yöntem olarak eksikliler bulunduğunu savunarak mahkemeye yazılı başvuruda bulunmuş ve raporun kabul edilmemesini talep etmişti, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

Bugün yılın son duruşması yapılan dava 10 Ocak'a ertelendi.

NSU üyeleri, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar gerçekleştirmek ve banka soygunları yapmakla suçlanıyor.

Mayıs 2013'ten beri Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.

Örgütün üyeleri olduğu iddia edilen Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de banka soygunu gerçekleştirdikten sonra polisin takibinden kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, ikilinin intihar ettiği öne sürülmüştü.