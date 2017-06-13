Almanya'da tramvay istasyonunda silahlı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Münih kentindeki Unterföhring tramvay istasyonunda silahlı saldırı sonucu bir kadın polisin yaralandığı bildirildi.
Münih polisi, yaptığı açıklamada kadın polisin durumunun ağır olduğunu ve başka yaralıların da bulunduğunu belirtti. Polis, saldırganın gözaltına alındığını doğrulayarak saldırının terör saldırısı olmadığını duyurdu.
Alman medyasına göre, kimlik kontrolü esnasında polisin silahını ele geçiren saldırgan etrafa ateş açtı.
İstasyon çevresinde güvenliğin sağlandığı, olayın kontrol altında alındığı ve tehlikeli bir durumun kalmadığı ifade edildi.
Olayın ardından tramvay istasyonu ulaşıma kapatıldı.